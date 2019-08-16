На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрии Чайке на инстаграм певицы Ольги Бузовой, сообщил " Общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрии Чайке на инстаграм певицы Ольги Бузовой, сообщил " Пятый канал ".

Бородина возмутила шутка телеведущей про блокаду.

Ранее артистка опубликовала в инстаграме ролик, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Свою шутку она объяснила тем, что у нее в семье "было принято все доедать". Публикация вызвала резонанс и шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон.

Бородин назвал пост Бузовой неприемлемым и обратился к Чайке.

"Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram. Вот тогда для нее будет большим примером, большим уроком", — цитирует его "Пятый канал".

Общественник также предположил, что, публикуя такое видео, певица могла находиться в состоянии аффекта, "возможно наркотического или какого-либо еще".