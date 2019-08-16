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РИА Новости

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу

18:10 16.08.2019 (обновлено: 18:11 16.08.2019)
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Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрии Чайке на инстаграм певицы Ольги Бузовой, сообщил "Пятый канал".
Бородина возмутила шутка телеведущей про блокаду.
Михаил Боярский
15 августа, 02:42РИА Новости
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Ранее артистка опубликовала в инстаграме ролик, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Свою шутку она объяснила тем, что у нее в семье "было принято все доедать". Публикация вызвала резонанс и шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон.
Бородин назвал пост Бузовой неприемлемым и обратился к Чайке.
"Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram. Вот тогда для нее будет большим примером, большим уроком", — цитирует его "Пятый канал".
Общественник также предположил, что, публикуя такое видео, певица могла находиться в состоянии аффекта, "возможно наркотического или какого-либо еще".
После разгоревшегося скандала Бузова извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике она шутила "только над собой", однако удалять свою публикацию отказалась. Кроме того, мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
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Шоу-бизнесОльга БузоваЮрий ЧайкаРоссия
Популярные комментарии
Блин новостей нету. Мусулят эту Бузову.
16 августа, 19:00
сергей карпухин
3820010
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