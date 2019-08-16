Луди Лин ведет переговоры, чтобы сыграть в экранизации Mortal Kombat

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Китайско-канадский актер Луди Лин ведет переговоры со студией New Line Cinema, чтобы сыграть Лю Кана в экранизации видеоигры Mortal Kombat ("Смертельная схватка"), Китайско-канадский актер Луди Лин ведет переговоры со студией New Line Cinema, чтобы сыграть Лю Кана в экранизации видеоигры Mortal Kombat ("Смертельная схватка"), сообщает Variety.

Если Лина утвердят, то он исполнит роль шаолиньского монаха, который спасает Землю от разрушений и хаоса. В видеоигре Mortal Kombat он считается одним из главных персонажей.

Ожидается, что "Смертельная схватка" выйдет в марте 2021 года. Сейчас проект находится в разработке, но к съемкам планируют приступить в Аделаиде (южное побережье Австралии) в конце этого года.

Также известно, что одну из ролей в фильме сыграет Джо Таслим ("Рейд", "Форсаж 6"). Режиссером станет Саймон Маккуойд.

В 1995 году New Line Cinema выпускала фильм на основе игры, где роль Лю Кана исполнил Робин Шу. Картина получила положительные отзывы. В 1997 году вышло продолжение боевика. Однако сиквел не имел успеха.