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РИА Новости

В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

18:01 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 авг – РИА Новости. Три человека погибли и столько же получили травмы из-за столкновения трех автомобилей на трассе "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что авария произошла в пятницу около 17.15 местного времени (13.15 мск) на 26-м километре автодороги.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Беловский".
"По предварительной информации, столкновение трех автомобилей - "Тойота", "Киа" и "Шевроле" - произошло из-за нарушения ПДД водителем "Киа", который выехал на встречную полосу. В результате ДТП три человека погибли (двое мужчин и женщина), еще трое (две женщины и мужчина) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
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КузбассПроисшествия
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