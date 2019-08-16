В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

"По предварительной информации, столкновение трех автомобилей - "Тойота", "Киа" и "Шевроле" - произошло из-за нарушения ПДД водителем "Киа", который выехал на встречную полосу. В результате ДТП три человека погибли (двое мужчин и женщина), еще трое (две женщины и мужчина) доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.