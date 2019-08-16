В Камеруне полиция не подтвердила захват судна с российскими моряками

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В полиции Прибрежного региона Камеруна не подтвердили информацию о захвате грузового судна, в составе экипажа которого трое россиян.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.