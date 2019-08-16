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РИА Новости

В Камеруне полиция не подтвердила захват судна с российскими моряками

18:00 16.08.2019 (обновлено: 18:04 16.08.2019)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сомалийский пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В полиции Прибрежного региона Камеруна не подтвердили информацию о захвате грузового судна, в составе экипажа которого трое россиян.
Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
"У нас нет никакой информации об этом", – сказали РИА Новости в секретариате полиции региона в ответ на просьбу подтвердить данные о захвате судна.
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