2019-08-16T18:02Z
2019-08-16T18:00Z
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Как проверяют чистоту воды, почвы и воздуха в Москве
Экология в столице — под контролем целой лаборатории. Что внутри, и на какие показатели сотрудники проверяют московскую воду, воздух и почву?