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РИА Новости

Как проверяют чистоту воды, почвы и воздуха в Москве

18:02 16.08.2019
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Экология в столице — под контролем целой лаборатории. Что внутри, и на какие показатели сотрудники проверяют московскую воду, воздух и почву?
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МоскваЭкологияОбщество
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