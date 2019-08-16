В Воронеже ищут женщину, оставившую младенца в сумке у входа в храм

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Полиция Воронежа ищет женщину, оставившую у входа в храм новорожденного ребенка в сумке, сообщило УМВД России по области.

"Четырнадцатого августа примерно в 06.30 в отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о том, что… у входа в кафедральный собор в сумке был обнаружен новорожденный ребенок", - сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Сотрудники полиции начали поиск женщины.

"В ходе изучения записей, изъятых с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия, зафиксировано изображение женщины, предположительно, оставившей младенца. Ее приметы: на вид примерно 30-35 лет, невысокого роста, волосы темные", - информирует ведомство.