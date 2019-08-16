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РИА Новости

Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник

17:46 16.08.2019
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© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
КАБУЛ, 16 авг - РИА Новости. Брат лидера радикального движения "Талибан" в Афганистане Мулави Хайбатуллы Ахундзады погиб в результате взрыва в пригороде пакистанского города Кветта, сообщает источник РИА Новости, близкий к движению.
По данным источника, Хафиз Ахмад (Hafiz Ahmad) погиб при взрыве в пакистанской деревне Касим Абад (Qasim Abad).
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Ранее сообщалось, что в пятницу днем в одной из мечетей в пригороде пакистанского города Кветта (северо-западная провинция Белуджистан) прогремел взрыв. Как сообщает газета Pakistan Today, пять человек погибли, более 20 получили ранения. Район взрыва оцеплен, полиция ведет поиски преступника. Пока ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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