Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник

КАБУЛ, 16 авг - РИА Новости. Брат лидера радикального движения "Талибан" в Афганистане Мулави Хайбатуллы Ахундзады погиб в результате взрыва в пригороде пакистанского города Кветта, сообщает источник РИА Новости, близкий к движению.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.