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РИА Новости

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

17:45 16.08.2019
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© Фото : SICS- La Tenda RossaСобаки-спасатели в Италии
Собаки-спасатели в Италии
© Фото : SICS- La Tenda Rossa
РИМ, 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Главный летний праздник отмечается на Апеннинах 15 августа, и абсолютное большинство итальянцев проводит этот день на пляжах. Не был исключением и нынешний Феррагосто, но на сей раз во многих районах страны на море штормило, что, впрочем, не охладило пыл отдыхающих. В результате возникло немало критических ситуаций, когда находившимся в воде людям потребовалась экстренная помощь.
© Фото : SICS- La Tenda RossaСобаки-спасатели в Италии
Собаки-спасатели в Италии
© Фото : SICS- La Tenda Rossa
Собаки-спасатели в Италии
"Сегодня мы подвели итоги "горячего" Феррагосто. На сей раз нашими питомцами в областях Лигурия, Кампания, Калабрия и Сицилия были спасены восемь человек, в том числе двое маленьких детей. Пятилетнего мальчика удалось вытащить из волн бурного моря близ Генуи, а другой восьмилетний ребенок был спасен на знаменитом пляже Монделло в Палермо. Примечательно, что на Сицилии тонувшего мальчика доставили на берег две наших собаки, одна из которых - лабрадор Кира - вчера впервые вышла на дежурство", - рассказал Пиленга.
По его словам, школа собак-спасателей существует на Апеннинах на добровольных началах уже 30 лет. Она действует при национальной службе Гражданской обороны и имеет соглашение о сотрудничестве с Береговой охраной Италии. В настоящее время в различных областях страны за безопасностью на море помогают следить более 400 собак в красных жилетах, каждая из которых получила на это особую лицензию.
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"Все наши четвероногие помощники прошли полный курс специальной подготовки, которая включает в себя даже прыжки в воду с вертолета, и обладают серьезными поисково-спасательными навыками", - отметил представитель SICS. Он подчеркнул, что в школе работают только волонтеры, которые занимаются этой деятельностью в свободное от работы время. По мнению Пиленги, наиболее хорошо приспособлены к спасательной службе на море лабрадоры и золотистые ретриверы, которые и составляют большинство питомцев школы.
"Я знаю, что собаки-спасатели существуют и в России, в частности, в Москве, где они несут службу на городских водоемах. Мы активно сотрудничаем с кинологами из разных стран и были бы рады поделиться своим опытом с российскими коллегами", - заявил Пиленга.
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