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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД

17:43 16.08.2019 (обновлено: 18:28 16.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Он уточнил, что иск от имени Гудкова подал его юрист. Сам Гудков сейчас отбывает административный арест на 30 суток за участие в несогласованной акции, которая прошла 14 июля у Мосгоризбиркома.
По словам Обухова, они ожидают назначения заседания суда в начале следующей недели.
"Если результат будет положительный, соответственно, Дмитрий идет на выборы, если нет, то мы идем в Верховный суд", — добавил пресс-секретарь.
Окружной избирком отказал в регистрации Дмитрия Гудкова из-за превышения брака в подписных листах. Он обжаловал это решение в Мосгоризбиркоме, но комиссия оставила отказ в силе. По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 31 подпись из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, но ему все равно не хватило для регистрации еще 300 достоверных подписей.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгорсуд удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЦИКДмитрий ГудковМосковский городской судМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Кто такой этот Гудков? Что полезного он сделал?
16 августа, 18:49
vvladimsam
2200007
Скорее всего они побегут потом в ЕСПЧ жаловаться. Из-за них опять могут права голоса в ОБСЕ лишить. Вовсяклм случае уже такие "идеи" некоторые ЕС-бюрократы пробрасывать начали.
16 августа, 18:35
mmirko.bellotti
1111004
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