Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Он уточнил, что иск от имени Гудкова подал его юрист. Сам Гудков сейчас отбывает административный арест на 30 суток за участие в несогласованной акции, которая прошла 14 июля у Мосгоризбиркома.

По словам Обухова, они ожидают назначения заседания суда в начале следующей недели.

"Если результат будет положительный, соответственно, Дмитрий идет на выборы, если нет, то мы идем в Верховный суд", — добавил пресс-секретарь.

Окружной избирком отказал в регистрации Дмитрия Гудкова из-за превышения брака в подписных листах. Он обжаловал это решение в Мосгоризбиркоме, но комиссия оставила отказ в силе. По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 31 подпись из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, но ему все равно не хватило для регистрации еще 300 достоверных подписей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгорсуд удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.