В Челябинской области четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Челябинской области, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла на 183 километре трассы Чебаркуль - Уйское.

"Мужчина 1988 года рождения, управлявший автобусом, не выдержал безопасную дистанцию, по предварительной информации, и произошло дорожно-транспортное происшествие с следовавшим впереди него грузовиком китайского производства. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель", - сказала собеседница агентства.