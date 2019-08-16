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РИА Новости

В Челябинской области четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

17:29 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Челябинской области, четыре человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Авария произошла на 183 километре трассы Чебаркуль - Уйское.
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"Мужчина 1988 года рождения, управлявший автобусом, не выдержал безопасную дистанцию, по предварительной информации, и произошло дорожно-транспортное происшествие с следовавшим впереди него грузовиком китайского производства. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
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Челябинская областьЧебаркульПроисшествия
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