Силуанов прокомментировал данные о сокращении малого и среднего бизнеса

КУРГАН, 16 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов опроверг утверждения о сокращении в России малого и среднего предпринимательства (МСП).

Ранее в августе Институт экономики роста имени Столыпина сообщил, сославшись на данные реестра субъектов МСП, что количество таких предприятий по итогам первого полугодия сократилось на 7-8% год к году (минус 18,3 тысячи малых и минус 1,5 тысячи средних), и обозначил это как один из симптомов снижения экономической активности в стране.

"Действительно, если посмотреть на перечень малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре, малого и среднего предпринимательства, происходит небольшое сокращение. С чем это связано? Это связано с тем, что целый ряд МСП переходят в разряд более крупных предпринимателей. Таких за последний год составило около 3 тысяч предприятий", - сказал Силуанов журналистам.

Кроме того, продолжил он, ФНС успешно ведет работу по борьбе с компаниями-однодневками.

По словам первого вице-премьера, статистика может быть искажена и из-за того, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию, которая попадает в реестр. "Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле предприятия как работали, так и работают", - пояснил Силуанов.