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РИА Новости

Силуанов прокомментировал данные о сокращении малого и среднего бизнеса

17:28 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
КУРГАН, 16 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов опроверг утверждения о сокращении в России малого и среднего предпринимательства (МСП).
Ранее в августе Институт экономики роста имени Столыпина сообщил, сославшись на данные реестра субъектов МСП, что количество таких предприятий по итогам первого полугодия сократилось на 7-8% год к году (минус 18,3 тысячи малых и минус 1,5 тысячи средних), и обозначил это как один из симптомов снижения экономической активности в стране.
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"Действительно, если посмотреть на перечень малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре, малого и среднего предпринимательства, происходит небольшое сокращение. С чем это связано? Это связано с тем, что целый ряд МСП переходят в разряд более крупных предпринимателей. Таких за последний год составило около 3 тысяч предприятий", - сказал Силуанов журналистам.
Кроме того, продолжил он, ФНС успешно ведет работу по борьбе с компаниями-однодневками.
По словам первого вице-премьера, статистика может быть искажена и из-за того, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию, которая попадает в реестр. "Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле предприятия как работали, так и работают", - пояснил Силуанов.
На деле объем выручки предприятий малого сегмента вырос на последний год на 25%, указал он. "Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей не правильно вести речь", - подытожил глава Минфина.
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