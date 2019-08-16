В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог

Около 20.00 по местному времени в парке Чатер-Гарден началась очередная демонстрация против законопроекта об экстрадиции, спустя два часа сотни демонстрантов с плакатами оккупировали дороги, прилегающие к парку и станции метро "Центральный".

Британские паспорта для жителей Гонконга, или Кое-что о двойных стандартах В парламенте Великобритании предложили предоставить жителям Гонконга полноценное гражданство. Говорят, чтобы дать им надежду на будущее.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.