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РИА Новости

Mercedes отзывает в России 21 автомобиль

17:20 16.08.2019
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© Фото : АО "Мерседес-Бенц РУС"Автомобиль Mercedes-Benz Marco Polo
Автомобиль Mercedes-Benz Marco Polo
© Фото : АО "Мерседес-Бенц РУС"
Автомобиль Mercedes-Benz Marco Polo. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель Mercedes на российском рынке "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 21 автомобиль Mercedes-Benz (Marco Polo) из-за возможной коррозии металлических элементов под матрасом спального места, которая может привести к ослаблению прочности кузова, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2017 года по июнь 2018 года.
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"Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места. Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, петли, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъёмной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон, что может представлять риск получения травм людьми.
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Автомобили будут проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей, подчеркивается в сообщении Росстандарта, и при необходимости усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены.
Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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