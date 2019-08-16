Суд в Швеции арестовал подозреваемого в подготовке теракта

СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Суд в шведском Эстерсунде в пятницу арестовал мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, говорится в заявлении суда.

"Суд сегодня арестовал мужчину, который подозревается в попытке осуществления теракта в Эстерсунде 14 августа 2019 года", - говорится в заявлении.

Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина пытался наехать на толпу прохожих, но врезался в цветочную клумбу. В его автомобиле нашли предметы, вызвавшие подозрения у полицейских. Полиция официально пока не подтверждает эту информацию.

В настоящее время расследование ведет Шведская полиция безопасности (СЭПО), расследуется, помимо прочего, возможная связь подозреваемого с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, ответственным за теракт в Стокгольме в 2017 году.