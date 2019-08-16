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РИА Новости

Суд в Швеции арестовал подозреваемого в подготовке теракта

17:11 16.08.2019
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Суд в шведском Эстерсунде в пятницу арестовал мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, говорится в заявлении суда.
"Суд сегодня арестовал мужчину, который подозревается в попытке осуществления теракта в Эстерсунде 14 августа 2019 года", - говорится в заявлении.
Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина пытался наехать на толпу прохожих, но врезался в цветочную клумбу. В его автомобиле нашли предметы, вызвавшие подозрения у полицейских. Полиция официально пока не подтверждает эту информацию.
В настоящее время расследование ведет Шведская полиция безопасности (СЭПО), расследуется, помимо прочего, возможная связь подозреваемого с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, ответственным за теракт в Стокгольме в 2017 году.
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По данным Sveriges Radio, задержанный в Эстерсунде также является выходцем из Средней Азии. Он два раза получал отказ в виде на жительство в Швеции, в 2016 ему было предписано покинуть страну, но с третьей попытки ему удалось получить вид на жительство.
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