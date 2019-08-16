Nord Stream 2 AG уложила 73,6% протяженности труб "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству "Северного потока — 2", уложила уже около 1806 километров труб газопровода, что составляет примерно 73,6% от его общей протяженности по двум ниткам, говорится в сообщении "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1805,6 километра газопровода — 73,6% от его общей протяженности", - сообщает компания.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.