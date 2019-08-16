Организаторы отвергли предложение мэрии провести акцию 24 августа в Марьино

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Организаторы акции 24 августа настаивают на проведении митинга в центре Москвы и не согласны с предложением мэрии переносить публичное мероприятие в Марьино, заявила глава штаба несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Ранее Вихарева сообщила, что вместе с незарегистрированным кандидатом Александром Соловьевым и членом московского отделения "Открытой России" Татьяной Усмановой подала две заявки в мэрию на согласование шествия и митинга в Москве 24 августа.

"Сейчас нам предложили пойти в Марьино, и я, как один из организаторов, совершенно не согласна", - сказала РИА Новости Вихарева.

"Наше уведомление - шествие с митингом на проспекте Сахарова", - сказала она.

По ее словам, организаторы митинга готовы вести переговоры и рассматривать иные локации непосредственно в центре Москвы, которые могли бы вместить не менее 100 тысяч человек.

До этого столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.