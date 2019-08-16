Ассоциация юристов предложит меры по декриминализации "Фризиума"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ассоциация юристов России проработает выходы из ситуации, когда покупатель не зарегистрированного в РФ лекарства "Фризиум" для лечения больных эпилепсией рискует попасть под уголовное преследование, говорится в распространённом в пятницу организацией заявлении.

Одна из таких историй произошла в июле: на почте в Москве задержали маму пациента детского хосписа, которая она заказала за границей "Фризиум", и отобрали лекарство. Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.

"Ассоциация юристов России также возьмет на контроль эту ситуацию и проработает предложения для ее разрешения: пациенты и их родственники не должны нести ответственность за пробелы в системе обеспечения лекарственными препаратами. Кроме того, считаем, что почтовые службы необходимо обязать предупреждать получателей посылок с запрещенными к свободному обороту веществами о последствиях, которые им могут грозить", - говорится в заявлении.

В ассоциации напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также не представляющее общественной опасности, не является преступлением. "В то же время не все эффективные препараты имеют необходимую в России регистрацию. Однако на территорию страны можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих назначение препарата медицинских документов", - говорится в заявлении.

"Возможно, стоит предусмотреть особый порядок лицензирования в таких случаях, когда производитель самостоятельно его не осуществляет, а врачи имеют основания к назначению этого лекарственного средства", - заключили юристы.