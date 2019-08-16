Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T17:03Z
https://ria.ru/20190816/1557578332.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_66a50498cabc898367d188c8923fee56.jpg
РИА Новости

Ассоциация юристов предложит меры по декриминализации "Фризиума"

17:03 16.08.2019
739
© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ассоциация юристов России проработает выходы из ситуации, когда покупатель не зарегистрированного в РФ лекарства "Фризиум" для лечения больных эпилепсией рискует попасть под уголовное преследование, говорится в распространённом в пятницу организацией заявлении.
Одна из таких историй произошла в июле: на почте в Москве задержали маму пациента детского хосписа, которая она заказала за границей "Фризиум", и отобрали лекарство. Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.
Таблетки
Вчера, 09:57РИА Новости
Минздрав рассказал о препарате, за заказ которого задержали еще одну мать
"Ассоциация юристов России также возьмет на контроль эту ситуацию и проработает предложения для ее разрешения: пациенты и их родственники не должны нести ответственность за пробелы в системе обеспечения лекарственными препаратами. Кроме того, считаем, что почтовые службы необходимо обязать предупреждать получателей посылок с запрещенными к свободному обороту веществами о последствиях, которые им могут грозить", - говорится в заявлении.
В ассоциации напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также не представляющее общественной опасности, не является преступлением. "В то же время не все эффективные препараты имеют необходимую в России регистрацию. Однако на территорию страны можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих назначение препарата медицинских документов", - говорится в заявлении.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Вчера, 13:18РИА Новости
Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства
"Возможно, стоит предусмотреть особый порядок лицензирования в таких случаях, когда производитель самостоятельно его не осуществляет, а врачи имеют основания к назначению этого лекарственного средства", - заключили юристы.
В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело в отношении женщины отменили.
Таблетки
Вчера, 15:35РИА Новости
Таможня завела дело о заказе через интернет незарегистрированного лекарства
900040
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоАссоциация юристов РоссииРоссияОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал данные о сокращении малого и среднего бизнеса
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы
Масло чайного дерева
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Лента
новостей
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против главы СБУ
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Пират
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова
Пациент в больнице
В США 17 человек пострадали в ДТП с фургоном
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Уральские авиалинии" не будут закупать самолет взамен поврежденного А321
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области завели дело после гибели людей при обрушении здания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния