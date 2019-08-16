В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В результате бытовой ссоры произошла драка, в которой Мамаенко получил удар ножом в район плеча. От полученных травм он скончался в больнице. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, случившееся не связано с профессиональной деятельностью Мамаенко.