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РИА Новости

В посольстве в Камеруне предположили, кто мог захватить россиян

16:55 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Судно "Мармалайта", на борту которого находится трое россиян, захватили, предположительно, нигерийские пираты, заявил в пятницу пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян.
Ранее МИД РФ сообщил, что члены экипажа судна "Мармалайта", в том числе трое россиян, захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением.
"Трое российских моряков находились на судне "Мармалайта", на которое напали, предположительно, нигерийские пираты", - сказал Мартиросян в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, посольство находится в тесном контакте с местными властями для освобождения граждан РФ.
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МИД РФКамерунНигерияВ мире
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