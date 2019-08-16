В посольстве в Камеруне предположили, кто мог захватить россиян

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Судно "Мармалайта", на борту которого находится трое россиян, захватили, предположительно, нигерийские пираты, заявил в пятницу пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян.

Ранее МИД РФ сообщил, что члены экипажа судна "Мармалайта", в том числе трое россиян, захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением.

"Трое российских моряков находились на судне "Мармалайта", на которое напали, предположительно, нигерийские пираты", - сказал Мартиросян в эфире телеканала " Россия 24 ".