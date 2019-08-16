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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На возведение мусоросортировочного завода в Новом Уренгое нужно два года

16:53 16.08.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкМусоросортировочный комплекс
Мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Мусоросортировочный комплекс. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Два года потребуется на строительство мусоросортировочного завода в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в рамках рабочей поездки по округу встретился с жителями Нового Уренгоя, где рассказал о планах по развитию города и ответил на вопросы. Один из вопросов был посвящен проблеме мусора. Ранее окружные власти сообщали о планах построить в Новом Уренгое мусоросортировочный завод.
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"Если мы до конца года заключим концессионное соглашение на строительство перерабатывающего завода, то через два года мы его построим", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос местного жителя. Слова губернатора приводит его пресс-служба.
По словам губернатора, на заводе будет проходить сепарация на ценные составляющие – картон, стекло, металл, пластик – и органику, которая должна "захораниваться" на новом, соответствующем всем требованиям природоохранного законодательства полигоне.
"Лично для меня было откровением, что построить полигон очень дорого. Это сложное сооружение, там прокладываются гидроизолирующие газоотводящие слои. Такой полигон мы в Новом Уренгое сделаем. Когда мне говорят, что нужно создать мусоропереработку, я понимаю, что это потом ляжет в тариф. И когда придет платежка с новой строчкой за мусоропереработку, никто не обрадуется", - цитирует Артюхова пресс-служба.
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Губернатор отметил, что переработка пока не совсем эффективна.
"Потому что спрос на продукты переработки от нас далеко. Все эти истории про плитку хорошие, но весь мусор на плитку мы не употребим, а что с ним дальше делать? Но все рассудит экономика. Сейчас эта сфера со скрипом, но переходит на рыночный механизм. Мы перейдем, а потом бизнес уже сам будет решать, что и где построить, что переработать, какое создать производство из вторсырья. А мы точно должны сейчас сделать нормальную и цивилизованную систему сбора, сортировки, чтобы знали, что не хороним ценное сырье, а потом заново рубим деревья", - отметил глава региона.
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Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойЯмало-Ненецкий АОЭкономика
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