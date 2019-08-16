На возведение мусоросортировочного завода в Новом Уренгое нужно два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Два года потребуется на строительство мусоросортировочного завода в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в рамках рабочей поездки по округу встретился с жителями Нового Уренгоя, где рассказал о планах по развитию города и ответил на вопросы. Один из вопросов был посвящен проблеме мусора. Ранее окружные власти сообщали о планах построить в Новом Уренгое мусоросортировочный завод.

"Если мы до конца года заключим концессионное соглашение на строительство перерабатывающего завода, то через два года мы его построим", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос местного жителя. Слова губернатора приводит его пресс-служба.

По словам губернатора, на заводе будет проходить сепарация на ценные составляющие – картон, стекло, металл, пластик – и органику, которая должна "захораниваться" на новом, соответствующем всем требованиям природоохранного законодательства полигоне.

"Лично для меня было откровением, что построить полигон очень дорого. Это сложное сооружение, там прокладываются гидроизолирующие газоотводящие слои. Такой полигон мы в Новом Уренгое сделаем. Когда мне говорят, что нужно создать мусоропереработку, я понимаю, что это потом ляжет в тариф. И когда придет платежка с новой строчкой за мусоропереработку, никто не обрадуется", - цитирует Артюхова пресс-служба.

Губернатор отметил, что переработка пока не совсем эффективна.