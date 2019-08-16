Президент Академии наук впервые посетил научные центры Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в пятницу впервые посетил Тюмень в рамках мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею создания области. Главной темой визита президента РАН стало создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) создается в Тюменской области в рамках нацпроекта "Наука". Будущая единая платформа фундаментальной и прикладной науки предназначена для развития научно-производственной кооперации, участия в решении комплексных научно-технологических проектов.

Александр Сергеев посетил завод ГМС "Нефтемаш", Школу перспективных исследований ТюмГУ и познакомился с работой Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Он также обсудил с представителями федеральных и региональных органов власти и с представителями научного сообщества ключевые проекты центра.

"Работа с институтами РАН в ТюмГУ идет давно и успешно, более 20 институтов сопряжены с нами в научной повестке, тем не менее, ваш визит – это своего рода аудит фокусов и направлений, по которым мы будем развиваться в проекте научно-образовательного центра", - заявил в своем обращении к Президенту РАН ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Регион ожидает от Российской академии наук научно-методической и экспертной позиции в части настройки деятельности НОЦ, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил в своем выступлении, что НОЦ должен стать своего рода интегратором, от которого регион получит синергетический эффект для экономического прорыва и достижения стратегических задач развития.

Сейчас важно обратить внимание на фундаментальные знания, показать, что наука может давать прибавочную стоимость, сообщил Президент РАН.