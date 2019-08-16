Губернатор Рязанской области рассказал о своем первом походе в театр

РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Рязанской области Николай Любимов Рассказал РИА Новости как впервые пошел в театр в детском саду на спектакль "Мульти - Мульти".

Международный форум древних городов проходит с 14 по 18 в Рязани, в нем принимают участие

делегации из 55 городов 35 стран. Форум посвящён Году театра в России, поэтому города-участники привезли в Рязань свои постановки.

"Я первый поход в театр могу вспомнить, только когда был уже в более сознательном возрасте. Это спектакль в драматическом театре "Путешествие в страну Мульти-пульти". Я действительно это помню ... Это было перед новым годом", - рассказал губернатор.

Любимов помнит, что это был поход в театр с группой из детского сада.