Губернатор Рязанской области рассказал о своем первом походе в театр

РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Рязанской области Николай Любимов Рассказал РИА Новости как впервые пошел в театр в детском саду на спектакль "Мульти - Мульти".
Международный форум древних городов проходит с 14 по 18 в Рязани, в нем принимают участие
делегации из 55 городов 35 стран. Форум посвящён Году театра в России, поэтому города-участники привезли в Рязань свои постановки.
"Я первый поход в театр могу вспомнить, только когда был уже в более сознательном возрасте. Это спектакль в драматическом театре "Путешествие в страну Мульти-пульти". Я действительно это помню ... Это было перед новым годом", - рассказал губернатор.
Любимов помнит, что это был поход в театр с группой из детского сада.
"Детский сад немного воспоминаний оставил, но есть. Первое зрелище, первое впечатление самое яркое. Спектакль был ярчайший: сборная мультипликационных и сказочных персонажей. На сцене мы видели всех: от Деда Мороза до Чебурашки, Волка и Зайца, Бабой Ягой, Кощеем. И это все в одном спектакле. Представляете, какая мощь?", - рассказал губернатор Рязанской области.