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РИА Новости

Датская компания опровергла данные о принадлежности ей захваченного судна

16:45 16.08.2019
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© AFP 2019 / Mohamed DahirСомалийский пират
Сомалийский пират
© AFP 2019 / Mohamed Dahir
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Грузовое судно, захваченное пиратами у берегов Камеруна, не принадлежит датской компании "Ультрабалк", заявил РИА Новости представитель компании.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
Сомалийский пират
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"Судно, принадлежащее нашей компании, последний раз находилось в этом районе 3-4 месяца назад. К этому кораблю мы не имеем никакого отношения", - сообщил агентству представитель компании "Ультрабалк".
Вместе с тем компания MarConsult Schiffahrt подтвердила, что атакованное судно принадлежит ей. Компания также подтвердила похищение 8 из 12 членов экипажа. Ранее рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия" сообщало, что среди них трое граждан РФ.
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