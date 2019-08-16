Датская компания опровергла данные о принадлежности ей захваченного судна

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Грузовое судно, захваченное пиратами у берегов Камеруна, не принадлежит датской компании "Ультрабалк", заявил РИА Новости представитель компании.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
"Судно, принадлежащее нашей компании, последний раз находилось в этом районе 3-4 месяца назад. К этому кораблю мы не имеем никакого отношения", - сообщил агентству представитель компании "Ультрабалк".
Вместе с тем компания MarConsult Schiffahrt подтвердила, что атакованное судно принадлежит ей. Компания также подтвердила похищение 8 из 12 членов экипажа. Ранее рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия" сообщало, что среди них трое граждан РФ.