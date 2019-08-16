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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

16:39 16.08.2019 (обновлено: 16:40 16.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРассмотрение жалоб на арест украинских моряков Сергея Цыбизова и Романа Мокряка
Рассмотрение жалоб на арест украинских моряков Сергея Цыбизова и Романа Мокряка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рассмотрение жалоб на арест украинских моряков Сергея Цыбизова и Романа Мокряка
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
24 июля, 17:04Сказано в эфире - Радио Sputnik
Сенатор: понятно, что украинские моряки вернутся на родину. Вопрос – когдаВ Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению на родину моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, в Москве это не подтверждают. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков, вопрос пока остается открытым.
Таким образом, Роман  Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября.
Ранее в пятницу Мосгорсуд утвердил продление ареста на три месяца Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову.
Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
19 июля, 10:22РИА Новости
В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМосковский городской судВладимир ПутинПроисшествия
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