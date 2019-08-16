Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора.

Таким образом, Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября.

Ранее в пятницу Мосгорсуд утвердил продление ареста на три месяца Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову.

Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.