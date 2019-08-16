Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона.

"Будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция традиционно играют на европейской политической арене, с учетом участия наших двух стран в качестве постоянных членов Совета безопасности ООН. Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, потому что президент имеет в виду эту тему затронуть в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов", - сказал Ушаков на брифинге перед визитом Путина во Францию.

Он напомнил, что Россия выражала готовность возобновить политический диалог и хочет вернуться к соответствующим контактам "с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза". Ушаков добавил, что с учетом председательства Франции в Совете Европы будут обсуждены и вопросы участия РФ в мероприятиях по линии этой организации.

Встреча глав двух государств пройдет в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Бергансон.