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РИА Новости

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

16:35 16.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона.
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"Будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция традиционно играют на европейской политической арене, с учетом участия наших двух стран в качестве постоянных членов Совета безопасности ООН. Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, потому что президент имеет в виду эту тему затронуть в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов", - сказал Ушаков на брифинге перед визитом Путина во Францию.
Он напомнил, что Россия выражала готовность возобновить политический диалог и хочет вернуться к соответствующим контактам "с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза". Ушаков добавил, что с учетом председательства Франции в Совете Европы будут обсуждены и вопросы участия РФ в мероприятиях по линии этой организации.
Встреча глав двух государств пройдет в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции, в форте Бергансон.
Планируются переговоры в составе небольших делегаций, в которых с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в Париже Алексей Мешков. Также запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция лидеров двух стран.
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