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РИА Новости

Источник: пираты не выдвигали требований по захваченным в Камеруне морякам

16:30 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пираты пока не выдвигали своих требований по захваченным в Камеруне российским морякам, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщил в пятницу МИД РФ. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
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"Пока никаких требований от похитителей нет", - сказал источник.
"Четверым остальным сказали (пираты - ред.), что свяжутся за выкупом", - добавил он.
Он отметил, что в Камерун после захвата российских моряков прибыли переговорщики, представители работодателя.
"Они (переговорщики - ред.) уже там. Со стороны судовладельца... группу сформировали, занимаются... Представители крюинговой компании тоже там уже", - сказал источник. По его словам, остальные захваченные - немцы.
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