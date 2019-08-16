Источник: пираты не выдвигали требований по захваченным в Камеруне морякам

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пираты пока не выдвигали своих требований по захваченным в Камеруне российским морякам, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщил в пятницу МИД РФ. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.

"Пока никаких требований от похитителей нет", - сказал источник.

"Четверым остальным сказали (пираты - ред.), что свяжутся за выкупом", - добавил он.

Он отметил, что в Камерун после захвата российских моряков прибыли переговорщики, представители работодателя.