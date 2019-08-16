Источник: пираты не выдвигали требований по захваченным в Камеруне морякам

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пираты пока не выдвигали своих требований по захваченным в Камеруне российским морякам, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщил в пятницу МИД РФ. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
"Пока никаких требований от похитителей нет", - сказал источник.
"Четверым остальным сказали (пираты - ред.), что свяжутся за выкупом", - добавил он.
Он отметил, что в Камерун после захвата российских моряков прибыли переговорщики, представители работодателя.
"Они (переговорщики - ред.) уже там. Со стороны судовладельца... группу сформировали, занимаются... Представители крюинговой компании тоже там уже", - сказал источник. По его словам, остальные захваченные - немцы.