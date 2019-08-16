В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Около 550 уголовных дел возбуждено по военным преступлениям украинских силовиков в Донбассе с начала конфликта, заявили в пятницу РИА Новости в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Следователями отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР расследуется 2649 эпизодов по 546 уголовным делам, возбужденным с 2014 по 2019 годы включительно по статьям "террористический акт" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - заявили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дела возбуждены по факту обстрелов населенных пунктов республики, а также в отношении конкретных командиров украинских силовиков.

"Преступные приказы украинских военных привели к гибели 1011 мирных граждан, в том числе: 960 совершеннолетних, 19 несовершеннолетних и 32 малолетних граждан. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены 2322 лицам, в том числе: 2184 совершеннолетним, 53 несовершеннолетним и 84 малолетним гражданам",- добавили в Генпрокуратуре.