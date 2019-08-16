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РИА Новости

В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе

16:29 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Около 550 уголовных дел возбуждено по военным преступлениям украинских силовиков в Донбассе с начала конфликта, заявили в пятницу РИА Новости в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Следователями отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры ДНР расследуется 2649 эпизодов по 546 уголовным делам, возбужденным с 2014 по 2019 годы включительно по статьям "террористический акт" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - заявили в пресс-службе ведомства.
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В прокуратуре уточнили, что дела возбуждены по факту обстрелов населенных пунктов республики, а также в отношении конкретных командиров украинских силовиков.
"Преступные приказы украинских военных привели к гибели 1011 мирных граждан, в том числе: 960 совершеннолетних, 19 несовершеннолетних и 32 малолетних граждан. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены 2322 лицам, в том числе: 2184 совершеннолетним, 53 несовершеннолетним и 84 малолетним гражданам",- добавили в Генпрокуратуре.
Санкция статьи, по которой возбуждены уголовные дела, предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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