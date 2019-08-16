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РИА Новости

Судовладелец подтвердил похищение пиратами в Камеруне членов экипажа судна

16:26 16.08.2019 (обновлено: 16:32 16.08.2019)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Компания MarConsult Schiffahrt, которой принадлежит атакованное пиратами в Камеруне судно "МарМалайта", подтвердила, что похищены восемь членов экипажа.
Ранее МИД РФ сообщил, что члены экипажа судна "МарМалайта", в том числе - трое россиян, захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением.
Корабль на озере Байкал в районе поселка Листвянка
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Источник рассказал подробности похищения россиян в Камеруне
"С большим сожалением и обеспокоенностью мы сообщаем, что наше судно "МарМалайта" было атаковано пиратами вчера, 14 августа между 23:00 и 24:00 по местному времени на якорной стоянке у Дуалы, Камерун. Группа пиратов проникла на борт судна и похитила 8 из 12 членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Мы создали оперативную группу и в сотрудничестве с соответствующими властями делаем все возможное для разрешения ситуации", - отметили в компании.
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