Судовладелец подтвердил похищение пиратами в Камеруне членов экипажа судна

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Компания MarConsult Schiffahrt, которой принадлежит атакованное пиратами в Камеруне судно "МарМалайта", подтвердила, что похищены восемь членов экипажа.

Ранее МИД РФ сообщил, что члены экипажа судна "МарМалайта", в том числе - трое россиян, захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением.

"С большим сожалением и обеспокоенностью мы сообщаем, что наше судно "МарМалайта" было атаковано пиратами вчера, 14 августа между 23:00 и 24:00 по местному времени на якорной стоянке у Дуалы, Камерун. Группа пиратов проникла на борт судна и похитила 8 из 12 членов экипажа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.