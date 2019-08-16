МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Синоптики не прогнозируют ранний листопад из-за холодного лета в Москве, так как почва достаточно влажная, а впереди ожидается солнечная и теплая погода.

"Раннего листопада в Москве не будет. Дело в том, что погода на следующей неделе будет достаточно теплая, мы ожидает 25-27 градусов, погода будет солнечная. Поскольку влажность почвы высокая, то мы не ожидаем ближайшие две недели листопада", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Как отметила в свою очередь главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, поскольку май был достаточно теплым и листья распустились рано, то на некоторых деревьях уже можно заметить желтые листья. Однако, по ее словам, в этом нет ничего необычного.