Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за лезгинки с оружием в Калуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестные перекрыли перекресток в Калуге и станцевали на нем лезгинку, при этом в руках у одного мужчины был предмет, похожий на автомат, сообщило УМВД по Калуге в пятницу.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как несколько машин выезжают на перекресток и останавливаются, перекрывая движение. Это происходит в темное время суток. Из машин выходят девушки и мужчины, один из них держит в руках предмет, похожий на автомат. Несколько мужчин танцуют лезгинку. Через несколько минут машины уезжают.

"Следственным отделом УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" по факту перекрытия автомобилями проезжей части пересечения улицы Кирова и улицы Марата и демонстрации предмета, внешне похожего на оружие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента.