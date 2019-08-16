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РИА Новости

Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за лезгинки с оружием в Калуге

16:21 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестные перекрыли перекресток в Калуге и станцевали на нем лезгинку, при этом в руках у одного мужчины был предмет, похожий на автомат, сообщило УМВД по Калуге в пятницу.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как несколько машин выезжают на перекресток и останавливаются, перекрывая движение. Это происходит в темное время суток. Из машин выходят девушки и мужчины, один из них держит в руках предмет, похожий на автомат. Несколько мужчин танцуют лезгинку. Через несколько минут машины уезжают.
"Следственным отделом УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" по факту перекрытия автомобилями проезжей части пересечения улицы Кирова и улицы Марата и демонстрации предмета, внешне похожего на оружие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента.
Региональная прокуратура информирует, что взяла расследование уголовного дела под контроль. По мнению надзорного ведомства, участники инцидента своими действиями "выразили явное неуважение к обществу".
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КалугаМосковская областьРоссияПроисшествия
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