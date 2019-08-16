Иван Охлобыстин написал автобиографический роман

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Актер и писатель Иван Охлобыстин представил в пятницу свой новый роман "Записки упрямого человека. Быль" о собственной жизни, над которым он работал около 20 лет.

"Лет 15-20 в общей сложности потребовалось, но не то, чтобы писать, это книга писала меня, я записывал. Записывал, что со мной происходило, и придавал этому либо один жанр, либо другой", - рассказал он журналистам на пресс-конференции.

Издатель Игорь Воеводин отметил, что книга отвечает на вопрос о том, как можно в одной жизни успеть стать священником, актером и писателем. "Эта книга позволяет автору, Ивану Охлобыстину, взглянуть на прошедший сделанный творческий путь во всех сферах: и как актера талантливого, и режиссера, и писателя. Пришло время сейчас остановиться и посмотреть назад, чтобы идти дальше к новым книгам", - добавил он.

Охлобыстин поделился, что больше всего любит в этой книге часть, посвященную жене. "Все хорошо, что создается искренне. Я искренне убежден, и меня это не тяготит – меня это возвеличивает, что я лишь составная часть массового бессознательного, по-хорошему, творчески... Я верю, что мы все одинаковые, и самое высокое, что может быть в жизни - это любовь", - рассказал писатель.

Он добавил, что на данный момент пишет роман, в котором предпримет попытку "напугать русского читателя".