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РИА Новости

Медведчук потребовал отдать оппозиции руководство тремя комитетами Рады

16:20 16.08.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что будет требовать у властей Украины отдать оппозиции руководство тремя комитетами в Верховной раде ІХ созыва.
"Почему они заявляют, что могут дать только один или два комитета? Откуда они это взяли вообще? Есть закон о регламенте Верховной рады. В части 4 статьи 81 этого закона сказано, что должности руководителей комитетов, их заместителей и секретарей распределяются пропорционально общему количеству избранных депутатов и депутатов, находящихся в каждой фракции и группе. Точка", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
Нестор Шуфрич
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По его словам, на данный момент есть пять фракций и нет ни одной депутатской группы.
"Если исходить из количественного состава, то получается, что у "Слуги народа" должно быть всего 14 из 23, предложенных ими комитетов. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" их должно быть три. А значит и руководящих должностей должно быть три", - отметил оппозиционный политик.
По его мнению, представители украинского парламента могут дать "Оппозиционной платформе - За жизнь" меньше комитетов, но это будет прямое нарушение законодательства. "Это будет основанием для обращения в Конституционный суд. Мы не пройдем мимо этого вопроса. Мы будем настаивать, что нам положены руководящие должности в трех комитетах. Это наша принципиальная позиция", - добавил Медведчук.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
10 августа, 14:18РИА Новости
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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