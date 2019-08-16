Медведчук потребовал отдать оппозиции руководство тремя комитетами Рады

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что будет требовать у властей Украины отдать оппозиции руководство тремя комитетами в Верховной раде ІХ созыва.

"Почему они заявляют, что могут дать только один или два комитета? Откуда они это взяли вообще? Есть закон о регламенте Верховной рады. В части 4 статьи 81 этого закона сказано, что должности руководителей комитетов, их заместителей и секретарей распределяются пропорционально общему количеству избранных депутатов и депутатов, находящихся в каждой фракции и группе. Точка", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.

По его словам, на данный момент есть пять фракций и нет ни одной депутатской группы.

"Если исходить из количественного состава, то получается, что у "Слуги народа" должно быть всего 14 из 23, предложенных ими комитетов. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" их должно быть три. А значит и руководящих должностей должно быть три", - отметил оппозиционный политик.

По его мнению, представители украинского парламента могут дать "Оппозиционной платформе - За жизнь" меньше комитетов, но это будет прямое нарушение законодательства. "Это будет основанием для обращения в Конституционный суд. Мы не пройдем мимо этого вопроса. Мы будем настаивать, что нам положены руководящие должности в трех комитетах. Это наша принципиальная позиция", - добавил Медведчук.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.