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РИА Новости

Пострадавшие от ЧС регионы запросили шесть миллиардов рублей господдержки

16:16 16.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
КУРГАН, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшие от ЧС регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
"Пока, на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 миллиардов рублей, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам направили, которые комиссия должна выехать и проверить", - сказала Фастова.
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Она отметила, что в текущем году двум регионам - Забайкальскому краю и Иркутской области - уже выделялись субсидии в связи с ЧС, и средства даже дошли до сельхозпроизводителей.
В этом году восточные регионы неоднократно сталкивались с чрезвычайными ситуациями, например только в Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации был объявлен дважды в этом году. В августе в Иркутской области, а также еще в трех регионах - Красноярском крае, Бурятии и Якутии - вводился режим ЧС из-за лесных пожаров, а в Хабаровском крае - из-за дождей и паводков.
Фиксировались неблагоприятные агрометеорологические явления и на европейской части страны, в частности суховеи в отдельных районах центральных черноземных областей и на юге Среднего Поволжья, "атмосферная засуха" на юге Приволжского и местами на юго-востоке Центрального федеральных округов, кратковременные похолодания, а также небольшое количество осадков.
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