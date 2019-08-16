Пострадавшие от ЧС регионы запросили шесть миллиардов рублей господдержки

КУРГАН, 16 авг - РИА Новости. Пострадавшие от ЧС регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Пока, на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 миллиардов рублей, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам направили, которые комиссия должна выехать и проверить", - сказала Фастова.

Она отметила, что в текущем году двум регионам - Забайкальскому краю и Иркутской области - уже выделялись субсидии в связи с ЧС, и средства даже дошли до сельхозпроизводителей.

В этом году восточные регионы неоднократно сталкивались с чрезвычайными ситуациями, например только в Забайкальском крае режим чрезвычайной ситуации был объявлен дважды в этом году. В августе в Иркутской области, а также еще в трех регионах - Красноярском крае, Бурятии и Якутии - вводился режим ЧС из-за лесных пожаров, а в Хабаровском крае - из-за дождей и паводков.