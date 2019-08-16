Иран подтвердил, что Grace1 направлялся в Сирию, заявили в Гибралтаре

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Письменные свидетельства, ранее данные властями Ирана, четко указывают, что танкер Grace1, задержанный властями Гибралтара, направлялся в Сирию, поэтому отрицание Ираном этого факта является корыстным политическим заявлением, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Гибралтара.
Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави сообщил, что иранские власти не предоставляли Гибралтару гарантий того, что в случае освобождения танкер Grace 1 не пойдет в Сирию. Также власти Ирана утверждают, что Сирия не была пунктом назначения для судна.
Пресс-секретарь правительства Гибралтара заявил, что в письменной позиции Ирана, направленной ранее властям страны, четко указывается, что Иран обязуется не направлять танкер в Сирию во избежание законодательства ЕС о санкциях.
"Письменная позиция, изложенная в вербальных нотах, говорит сама за себя и подтверждает, что Исламская Республика Иран предоставила упомянутое обязательство. Доказательства, расположенные на борту Grace1 и четко упомянутые в юридическом уведомлении, выпущенном вчера, показывают, что судно направлялось в Сирию. Доказательства очевидны и факты говорят громче, чем корыстные политические заявления, которые мы слышим сегодня", - заявили в правительстве Гибралтара.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар.