Иран подтвердил, что Grace1 направлялся в Сирию, заявили в Гибралтаре

"Письменная позиция, изложенная в вербальных нотах, говорит сама за себя и подтверждает, что Исламская Республика Иран предоставила упомянутое обязательство. Доказательства, расположенные на борту Grace1 и четко упомянутые в юридическом уведомлении, выпущенном вчера, показывают, что судно направлялось в Сирию. Доказательства очевидны и факты говорят громче, чем корыстные политические заявления, которые мы слышим сегодня", - заявили в правительстве Гибралтара.