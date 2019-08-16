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РИА Новости

Эксперт рассказал о последствиях возможного выхода США из ВТО

16:15 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) может привнести хаос в мировую торговую систему, сказал РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск Китая в ВТО.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
14 августа, 15:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Тупиковый путь". Политолог об угрозе Трампа в отношении ВТО В Кремле отреагировали на угрозу Дональда Трампа покинуть ВТО ‒ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае существование организации будет под большим вопросом. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил угрозу президента США.
В случае выхода страны из ВТО другие её члены будут мало заинтересованы в том, чтобы остаться в составе структуры, считает Дембик. "Мы увидим очень хаотичный торговый мир, поскольку ВТО – единственная организация, способная разрешать международные коммерческие споры", - констатировал он.
"Тем не менее, я не думаю, что это было бы рационально со стороны США, так как хорошо доказано, что ВТО отлично защищает своих экспортеров", - также отметил эксперт.
"Думаю, что выход США из ВТО маловероятен. Однако если они захотят действовать подобным образом, это будет достаточно просто. В отличие от сложного процесса выхода из ЕС, чтобы покинуть ВТО стране достаточно игнорировать правила организации", - рассказал он.
Например, если США решат ввести 30%-ные или 40%-ные таможенные тарифы для импорта из Китая, страна нарушит правила ВТО и, поскольку она откажется принять санкции со стороны организации, де-факто это будет означать выход из ВТО, пояснил эксперт.
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
14 августа, 22:20РИА Новости
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияСШАЭкономика
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