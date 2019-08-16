Эксперт рассказал о последствиях возможного выхода США из ВТО

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) может привнести хаос в мировую торговую систему, сказал РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск Китая в ВТО.

В случае выхода страны из ВТО другие её члены будут мало заинтересованы в том, чтобы остаться в составе структуры, считает Дембик. "Мы увидим очень хаотичный торговый мир, поскольку ВТО – единственная организация, способная разрешать международные коммерческие споры", - констатировал он.

"Тем не менее, я не думаю, что это было бы рационально со стороны США, так как хорошо доказано, что ВТО отлично защищает своих экспортеров", - также отметил эксперт.

"Думаю, что выход США из ВТО маловероятен. Однако если они захотят действовать подобным образом, это будет достаточно просто. В отличие от сложного процесса выхода из ЕС, чтобы покинуть ВТО стране достаточно игнорировать правила организации", - рассказал он.