Источник рассказал подробности похищения россиян в Камеруне

"В ночь с 14-го на 15-е число, когда судно стояло на рейде, подъехали (пираты - ред.), взобрались на борт, погромили там все. Забрали восемь членов экипажа... (Трое похищенных россиян из - ред.) Владивостока, Мурманска, Санкт-Петербурга. Все три офицеры - капитан, старший помощник и старший механик", - сказал источник. Он уточнил, что среди оставшихся на судне четырех моряков россиян нет.