Источник рассказал подробности похищения россиян в Камеруне

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Захваченные в Камеруне российские моряки из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все они - высший командный состав, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщил в пятницу МИД РФ. Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
"В ночь с 14-го на 15-е число, когда судно стояло на рейде, подъехали (пираты - ред.), взобрались на борт, погромили там все. Забрали восемь членов экипажа... (Трое похищенных россиян из - ред.) Владивостока, Мурманска, Санкт-Петербурга. Все три офицеры - капитан, старший помощник и старший механик", - сказал источник. Он уточнил, что среди оставшихся на судне четырех моряков россиян нет.
По словам источника, семьи захваченных пиратами российских моряков оповестили о ситуации, им будет оказана помощь при необходимости.