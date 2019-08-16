Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском госуниверситете

РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина, ещё три школы Рязани планируют вступить в международный проект "Ассоциированные школы ЮНЕСКО", рассказал на форуме "Образование без границ" губернатор Николай Любимов.

"Рязанская область вошла в образовательный проект ЮНЕСКО, ведутся работы по созданию профильной кафедры на базе Рязанского государственного университета. Три школы города претендуют на вступление в число ассоциированных школ. Это ведущие учреждения области, где углубленно изучают иностранные языки", - рассказал в приветственном слове губернатор.

Как уточнили в правительстве региона, Рязанский госуниверситет выбрал основным направлением исследования социокультурной среды древних городов.

Проект "Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО" был инициирован ЮНЕСКО в 1953 году. На сегодняшний день проект объединяет 11 тысяч организаций в 181 стране. В проекте участвуют школы, учреждения профессионально-технического образования, программы подготовки учителей. Участников проекта объединяет четыре основные направления деятельности: распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, охрана окружающей среды, изучение всемирного культурного и природного наследия, а также прав человека и ребенка.