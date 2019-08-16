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РИА Новости
Рязанская область

Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском госуниверситете

16:04 16.08.2019
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© AFP 2019 / Miguel Medina Логотип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО
© AFP 2019 / Miguel Medina
РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина, ещё три школы Рязани планируют вступить в международный проект "Ассоциированные школы ЮНЕСКО", рассказал на форуме "Образование без границ" губернатор Николай Любимов.

"Рязанская область вошла в образовательный проект ЮНЕСКО, ведутся работы по созданию профильной кафедры на базе Рязанского государственного университета. Три школы города претендуют на вступление в число ассоциированных школ. Это ведущие учреждения области, где углубленно изучают иностранные языки", - рассказал в приветственном слове губернатор.

Как уточнили в правительстве региона, Рязанский госуниверситет выбрал основным направлением исследования социокультурной среды древних городов.
Проект "Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО" был инициирован ЮНЕСКО в 1953 году. На сегодняшний день проект объединяет 11 тысяч организаций в 181 стране. В проекте участвуют школы, учреждения профессионально-технического образования, программы подготовки учителей. Участников проекта объединяет четыре основные направления деятельности: распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, охрана окружающей среды, изучение всемирного культурного и природного наследия, а также прав человека и ребенка.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Форум "Образование без границ" проходит в пятницу в Рязани в рамках второго международного форума древних городов. Международный форум древних городов пройдёт с 14 по 18 августа, в нем принимают участие делегации из 55 городов 35 стран.
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