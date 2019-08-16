Умерла нидерландская принцесса Кристина

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его слова опубликовала Информационная служба правительства страны.
"Сознательно отказавшись от права на престол, она придала своей жизни собственный смысл. Для нее были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов", — говорится в сообщении.
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Мария Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.