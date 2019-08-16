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РИА Новости

В Киргизии госпитализировали арестованного экс-премьера

15:57 16.08.2019 (обновлено: 16:11 16.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСапар Исаков
Сапар Исаков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сапар Исаков. Архивное фото
БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, обвиняемого в коррупции, срочно госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета Нацбезопасности республики.
"Исакова срочно перевели из СИЗО госкомитета в больницу", - заявили в пресс-службе.
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Диагноз, с которым госпитализировали экс-премьера, пока не сообщается. По предварительным данным, он находится в Национальном госпитале Киргизии в отделении неврологии.
Исаков был взят под стражу весной 2018 года по делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека. Следствие утверждает, что он, в сговоре с другими высокопоставленными чиновниками, заключил заведомо невыгодный для страны контракт с китайской компанией ТВЕА, нанеся ущерб интересам государства на сумму в 111,2 миллиона долларов. Согласно инкриминируемой статье, экс-премьеру грозит до 20 лет лишения свободы. В январе 2019 экс-премьеру предъявлено еще одно обвинение в организации коррупционной схемы и причинении ущерба государству в размере 1,4 миллиона долларов при реконструкции государственного исторического музея.
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