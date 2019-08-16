В Киргизии госпитализировали арестованного экс-премьера

Диагноз, с которым госпитализировали экс-премьера, пока не сообщается. По предварительным данным, он находится в Национальном госпитале Киргизии в отделении неврологии.

Исаков был взят под стражу весной 2018 года по делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека. Следствие утверждает, что он, в сговоре с другими высокопоставленными чиновниками, заключил заведомо невыгодный для страны контракт с китайской компанией ТВЕА, нанеся ущерб интересам государства на сумму в 111,2 миллиона долларов. Согласно инкриминируемой статье, экс-премьеру грозит до 20 лет лишения свободы. В январе 2019 экс-премьеру предъявлено еще одно обвинение в организации коррупционной схемы и причинении ущерба государству в размере 1,4 миллиона долларов при реконструкции государственного исторического музея.