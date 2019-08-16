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РИА Новости

Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться

15:57 16.08.2019 (обновлено: 22:20 16.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
"Вечером 14 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Назрань поступило сообщение от 36-летней местной жительницы о том, что неизвестным, передвигавшимся на автомашине "ВАЗ-2110", похищена ее 13-летняя дочь", — говорится в релизе.
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Отмечается, что сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетней и передали ее родителям.
"Как выяснилось, 19-летний сельчанин умыкнул девочку с целью вступления с ней в брак. В действиях юноши усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Похищение человека" УК России", — подчеркивает МВД.
Уточняется, что собранный полицейскими материал передан в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.
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