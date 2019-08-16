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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения

15:50 16.08.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаВоеннослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Олеся Потапова
Военнослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
"В то время как Луганская народная республика проводила разминирование территорий на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, украинские оккупанты активизировали хаотичное минирование территорий в районе населенных пунктов Счастье и Золотое (у линии соприкосновения - ред.)", - заявил Осадчий журналистам.
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По его словам, разведка ЛНР обнаружила саперов украинских силовиков, устанавливающих новые минно-взрывные заграждения. Он уточнил, что данная информация подтверждается в отчетах наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"При установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не устанавливают знаки о минной опасности и даже не составляют подробных карт минных полей, вследствие чего боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) регулярно подрываются на собственных минах", - заявил начальник пресс-службы ведомства.
Осадчий обратился к жителям населенных пунктов Счастье и Золотое с призывом быть бдительными. "Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание на действия ВФУ и не допустить гибели мирного населения", - добавил он.
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