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РИА Новости

СБУ проводит проверку по факту побега иностранца из аэропорта "Борисполь"

15:43 16.08.2019 (обновлено: 15:44 16.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт "Борисполь". Архивное фото
Аэропорт Борисполь. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Борисполь". Архивное фото. Архивное фото
КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" американца, которого должны были экстрадировать в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства гражданина США во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что указанное лицо не проходило паспортный контроль.
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"Сотрудники службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении СБ Украины на странице в Facebook.
Также отмечается, что спецслужбы проводят мероприятия по розыску и задержанию сбежавшего гражданина.
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