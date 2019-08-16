СБУ проводит проверку по факту побега иностранца из аэропорта "Борисполь"

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" американца, которого должны были экстрадировать в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства гражданина США во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что указанное лицо не проходило паспортный контроль.

"Сотрудники службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении СБ Украины на странице в Facebook