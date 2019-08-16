В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

СТОКГОЛЬМ, 16 авг — РИА Новости. В Гренландии прокомментировали идею президента США Дональда Трампа о покупке этого самого большого на Земле острова.
"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи", — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить американское военное присутствие в Арктике.
Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
Вчера, 16:34РИА НовостиХотеть не вредно