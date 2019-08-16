В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи", — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter .