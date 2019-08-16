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РИА Новости

Индия допустила возможность применения ядерного оружия со своей стороны

15:41 16.08.2019
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© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. Индия до настоящего времени строго придерживалась политики "неприменения первой" имеющегося в ее арсенале ядерного оружия, однако изменится ли позиция страны по данному вопросу в будущем – "зависит от обстоятельств", заявил в пятницу глава минобороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.
"До сегодняшнего дня Индия твердо придерживалась принципа "неприменения первой" в том, что касается ядерного оружия. Что произойдет в будущем – зависит от обстоятельств", - сказал Сингх, комментируя возможность дальнейшей эскалации конфликта с соседним Пакистаном. Слова министра приводит телеканал NDTV.
Ядерный взрыв
23 июня, 07:02РИА Новости
National Interest предупредил о риске ядерной войны
По информации агентства ANI, вооруженные силы республики в бывшем штате Джамму и Кашмир приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с тем, что группировки, "поддерживаемые Пакистаном", по информации Нью-Дели, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ближайшее время.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
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Раджнатх СингхПакистанИндияБезопасностьВ мире
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