В ДНР три человека погибли за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Три человека погибли, два получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 9 по 15 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один гражданский... Погибли три военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 144 человека, погибли 119. С начала конфликта в ДНР погибли 4848 человек, в том числе 81 ребенок.