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РИА Новости

В ДНР три человека погибли за неделю из-за обстрелов

15:40 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Три человека погибли, два получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 9 по 15 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один гражданский... Погибли три военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 144 человека, погибли 119. С начала конфликта в ДНР погибли 4848 человек, в том числе 81 ребенок.
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