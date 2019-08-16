В ДНР три человека погибли за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Три человека погибли, два получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 9 по 15 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один гражданский... Погибли три военнослужащих", - сказал представитель ведомства.