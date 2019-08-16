Первая подлодка "Варшавянка" для ТОФ вышла на заводские испытания

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Первую "Варшавянку" спустили на воду в Петербурге в конце марта.

"Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", являющаяся первой в серии, которую строит предприятие "Адмиралтейские верви" в Санкт-Петербурге для ТОФ, вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря", - сказал он.

В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", включая системы связи и гидроакустики.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Подводные лодки этого проекта объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.