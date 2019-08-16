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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор ЯНАО призвал застройщиков активнее строить жилье

15:31 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов
Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал застройщиков активнее строить жилье, чтобы жители смогли воспользоваться полученными сертификатами, компенсирующими 40% покупки недвижимости, сообщает пресс-служба главы региона.
В рамках посещения муниципальных образований на территории округа Артюхов провел в Новом Уренгое рабочее совещание с застройщиками округа и представителями банков, работающих в ЯНАО. Поводом встретиться и обсудить взаимодействие и планы работы на будущее стали многочисленные обращения работников бюджетной сферы, которые стали участниками новой окружной жилищной программы, но пока не смогли воспользоваться полученными сертификатами. Причина - отсутствие в продаже у застройщиков на территории многих муниципалитетов округа строящегося и нового жилья.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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"Люди получили сертификаты, но не могут их использовать: нет рынка первичного жилья. Нужно выходить на рынок, планировать новые проекты жилых комплексов и районов. Эти сертификаты и сама программа - гарантия того, что люди будут покупать новостройки. Мы должны начать больше строить", - обозначил главную задачу руководителям строительных компаний губернатор, слова которого приводит пресс-служба.
Застройщики поблагодарили главу региона за новые жилищные программы, призванные стимулировать рынок первичного жилья. По их мнению, это будет способствовать появлению в округе в ближайшие годы множества новых строительных площадок с жилыми домами.
Но прежде, чем застройщики выйдут на рынок с новыми проектами и начнут продавать строящееся жилье, всем им предстоит пройти особую процедуру - открыть эскроу-счета и перейти на проектное финансирование, обезопасив тем самым от любых строительных рисков всех, кто покупает квартиру на стадии строительства.
Власти уточняют, что на территории округа в настоящее время 42 застройщика реализуют 100 проектов, из них в 23 проектах задействованы средства дольщиков: заключены 387 договоров участия в долевом строительстве. Что касается перехода на проектное финансирование, то работать с использованием эскроу-счетов на территории Ямала готовы пока только четыре застройщика, которые реализуют семь проектов в крупных городах округа.
Дмитрий Артюхов
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЖилье - НовостиЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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