Губернатор ЯНАО призвал застройщиков активнее строить жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал застройщиков активнее строить жилье, чтобы жители смогли воспользоваться полученными сертификатами, компенсирующими 40% покупки недвижимости, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках посещения муниципальных образований на территории округа Артюхов провел в Новом Уренгое рабочее совещание с застройщиками округа и представителями банков, работающих в ЯНАО. Поводом встретиться и обсудить взаимодействие и планы работы на будущее стали многочисленные обращения работников бюджетной сферы, которые стали участниками новой окружной жилищной программы, но пока не смогли воспользоваться полученными сертификатами. Причина - отсутствие в продаже у застройщиков на территории многих муниципалитетов округа строящегося и нового жилья.

"Люди получили сертификаты, но не могут их использовать: нет рынка первичного жилья. Нужно выходить на рынок, планировать новые проекты жилых комплексов и районов. Эти сертификаты и сама программа - гарантия того, что люди будут покупать новостройки. Мы должны начать больше строить", - обозначил главную задачу руководителям строительных компаний губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Застройщики поблагодарили главу региона за новые жилищные программы, призванные стимулировать рынок первичного жилья. По их мнению, это будет способствовать появлению в округе в ближайшие годы множества новых строительных площадок с жилыми домами.

Но прежде, чем застройщики выйдут на рынок с новыми проектами и начнут продавать строящееся жилье, всем им предстоит пройти особую процедуру - открыть эскроу-счета и перейти на проектное финансирование, обезопасив тем самым от любых строительных рисков всех, кто покупает квартиру на стадии строительства.