В Гонконге толпа протестующих собирается на акцию протеста

ГОНКОНГ, 16 авг - РИА Новости. Большая толпа противников законопроекта об экстрадиции начала собираться в центре Гонконга на очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстранты стекаются в парк Чартер-Гарден в Центральном районе города. Большинство протестующих - молодежь, некоторые несут желтые зонты, активисты раздают листовки.
Большого числа полицейских в округе пока не наблюдается, дороги не оцеплены.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.