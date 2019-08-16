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РИА Новости

В Гонконге толпа протестующих собирается на акцию протеста

15:28 16.08.2019 (обновлено: 16:22 16.08.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ГОНКОНГ, 16 авг - РИА Новости. Большая толпа противников законопроекта об экстрадиции начала собираться в центре Гонконга на очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстранты стекаются в парк Чартер-Гарден в Центральном районе города. Большинство протестующих - молодежь, некоторые несут желтые зонты, активисты раздают листовки.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
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Большого числа полицейских в округе пока не наблюдается, дороги не оцеплены.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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