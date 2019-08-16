Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей.

Ранее Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портретов, потому что "президент не икона, президент — это не портрет". Также недавно он отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете.