Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса. На публикацию Костенко обратил внимание "Обозреватель".
"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", — написала она в фейсбуке.
Костенко разметила снимки из президентского офиса.
Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей.
Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
Ранее Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портретов, потому что "президент не икона, президент — это не портрет". Также недавно он отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете.