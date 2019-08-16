В Якутии ликвидировали пожар на шахте "Денисовская"

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.

В них отмечается, что в 13.15 мск шахта "Денисовская" (принадлежит угледобывающей компании "Колмар") была обесточена из-за возгорания на подстанции 110 кВ (принадлежит шахте).