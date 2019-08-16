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РИА Новости

В Якутии ликвидировали пожар на шахте "Денисовская"

15:23 16.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
В них отмечается, что в 13.15 мск шахта "Денисовская" (принадлежит угледобывающей компании "Колмар") была обесточена из-за возгорания на подстанции 110 кВ (принадлежит шахте).
"На момент происшествия в шахте находились 57 горнорабочих, все выведены на поверхность. Пострадавших нет. В 14.13 возгорание ликвидировано. Планируемое время восстановления работы шахты – 16.30 16 августа", - говорится в материалах.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
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